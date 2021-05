Il se conserve plus facilement et surtout, il s'administre à travers une seule dose. Le vaccin Johnson & Johnson se profile sans doute comme le produit le plus adapté pour les personnes que la campagne de vaccination peut difficilement atteindre. Et c'est bien celui-là qui sera utilisé pour vacciner les publics les plus fragilisés et précarisés.

Depuis le 17 mai en effet, la Wallonie a lancé une phase pilote pour étendre la campagne de vaccination à ces personnes qui risquent de ne pas trouver le chemin des centres. L'objectif étant toujours d'atteindre les 70% d'immunité collective au sein de la population. La Cité du Doudou prend part à cette phase pilote.

Le CPAS de la Ville de Mons, en collaboration avec le Relais Social Urbain de Mons-Borinage et différents partenaires, a ainsi défini une stratégie de vaccination pour les personnes les plus fragilisées. "Il est extrêmement important de rendre la vaccination accessible à toutes et tous, quelle que soit sa condition sociale. Nous ne pouvons et ne devons négliger aucun public. C’est pourquoi le collège et moi-même soutenons totalement cette campagne de sensibilisation à destination des personnes fragilisées et exposées à la Covid-19. Il est en effet de notre responsabilité de mettre tout en œuvre pour protéger l'ensemble de la population montoise, sans distinction, contre ce virus", explique Nicolas Martin, bourgmestre de la Ville de Mons.

Médecin référent pour procéder aux injections, surveillance médicale post-injection, distanciation sociale, procédure de suivi en cas d’effets secondaires… Les différents services se sont réunis à plusieurs reprises et les modalités pratiques de vaccination ont ainsi pu être déterminées. "Il s’agit de citoyens fragilisés, fortement exposés au virus et pour qui il est difficile de respecter les gestes barrières, nous nous devions d’y être particulièrement attentifs ! Une campagne de sensibilisation a donc été menée par les acteurs de terrain auprès de ce public particulièrement fragilisé. À l’heure actuelle, ce sont donc 82 personnes qui pourront bénéficier du vaccin unidose Johnson & Johnson le 1er juin prochain, dans les locaux de l’Escale. Une seconde phase sera également organisée par la suite", précise Marie Meunier, présidente du CPAS.

Précisons que les locaux de l’Escale ne seront donc pas accessibles au public le 1er juin prochain afin de pouvoir garantir la gestion des flux. Mais le travail de rue sera renforcé.