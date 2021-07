Désormais bien connu dans la région – et au-delà – pour son investissement en faveur de l’environnement, Alfredo Longo a aussi le cœur sur la main. Afin de venir en aide aux personnes sinistrées par les inondations qui ont très durement touché la province de Liège, l’artiste n’a pas hésité à utiliser son œuvre comme support d’appel aux dons. Le cœur monumental installé sur le rond-point du bois d’Havré revêt désormais un visage quelque peu différent.

« Mons est avec vous », voilà le message que le Montois a souhaité faire passer, tout en incitant la population à soutenir les victimes via un don sur le compte bancaire de la Croix-Rouge (BE70 0000 0000 2525). "S’il y a un seul don à faire sur toute une vie, c’est probablement celui-ci car il touche directement nos amis, nos voisins", explique Alfredo Longo. "On peut bien sûr soutenir de nombreuses causes mais cette catastrophe ne se passe pas à l’autre bout du monde, elle frappe notre pays."