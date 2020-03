Une façon pour les gérants de garder le contact avec la clientèle.

La période de confinement imposée pour endiguer la propagation du Covid-19 s’annonce longue. Pour y faire face, certains commerçants redoublent d’inventivité et innovent afin de satisfaire leurs clients. C’est ainsi qu’Adrien Everaerts et Najib Benatmane, gérants du CutShop à Mons, proposent une livraison à domicile de bières artisanales.

Les clients peuvent désormais faire leurs choix dans une sélection de produits (2,5 euros/bière) et, pour un montant minimum de 30 euros, réceptionner leurs bières sans avoir à sortir. "C’est une façon pour nous de rester proches de nos clients, de maintenir le contact avec eux en cette période de confinement", explique Adrien Everaerts.

Pour les clients, c’est aussi l’opportunité de continuer à savourer des bières artisanales de qualité, sélectionnées avec attention. "Lorsque le salon était toujours ouvert, certains clients nous ont demandé de pouvoir emporter des packs de six. La demande était là, nous avons décidé de poursuivre l’expérience une fois le salon fermé."

En effet, même si les salons de coiffure peuvent, à ce stade, rester ouverts, les deux gérants n’ont pas souhaité prendre le moindre risque. "Nous avons pris la décision de fermer nos portes pour protéger nos collaborateurs mais aussi nos clients. Il est impossible de coiffer en respectant une distance minimum d’1,5 mètre. Ce n’est pas un choix simple car il y a des pertes financières mais la sécurité avant tout."

La livraison de bières artisanales à domicile permettra au moins de mettre un peu de beurre dans les épinards. "Ce n’est qu’une toute petite partie du chiffre d’affaires. Nous sommes également distributeurs, nous avons donc eu des annulations en cascade de la part des cafetiers qui ont dû fermer leurs portes vendredi dernier. Mais c’est toujours ça de pris."

Les premières livraisons auront lieu ce vendredi. Les clients ont passé commande via la page Facebook CutShop et sont invités à respecter quelques consignes élémentaires de sécurité, notamment garder une distance de sécurité lors de la livraison, et privilégier le paiement via l’application Bancontact. Restera ensuite à déguster le précieux breuvage chez soi, au calme et en toute sécurité.