Depuis de trop nombreux mois, les Belges ne peuvent plus se retrouver et faire la fête pour des raisons évidentes de crise sanitaire. Le bar de l’Âne Barré à Mons et le DJ Marco Reda ont tout de même trouvé une solution pour permettre aux fêtards, qui le souhaitent, de se déhancher grâce aux mix du célèbre DJ montois, tout en restant chez eux ; les lives. Tout cela est également rendu possible grâce à la plateforme Twitch qui les retransmet.

Depuis la semaine dernière, le DJ Marco Reda se rend donc seul à l’Âne Barré pour mixer pendant plusieurs heures dans le respect des règles sanitaires. "Tous les vendredis et samedis soir, Marco se rend au bar et prend le contrôle des platines pendant plusieurs heures", explique Alessandro Maglieri, gérant de l’Âne Barré. "Pendant deux à trois semaines, nous avons mis en place tout le matériel nécessaire à la retransmission en ligne et en direct des performances de Marco Reda. Ses prestations ont pu débuter la semaine dernière et auront lieues tant que c’est possible".

Cette initiative inédite dans la région permet au bar de l’Âne Barré, réputé pour ses soirées, de garder le rythme malgré la crise. "L’idée émane de Marco (Reda), qui voulait vraiment reprendre son activité de DJ", poursuit Alessandro Maglieri. "J’ai bien évidemment accepté directement lui laissant ainsi l’opportunité de faire le show tout en respectant les règles sanitaires. Cela me permet également de garder une visibilité tout en proposant, aux personnes qui le souhaitent, de continuer à prendre part à nos soirées tout en restant chez eux".

Bien que réguliers, ces shows seront assez diversifiés puisque des thèmes différents seront abordés chaque semaine. De l’électro en passant par le Rock, il y en aura pour tous les goûts. Les liens des lives sont disponibles sur la page Facebook de l’Âne Barré et mèneront directement vers le site gratuit de Twitch qui les retransmet.

A noter également que deux canaux distincts ont été mis en place afin d’éviter les nuisances sonores. "Nous avons mis en place un système de canaux permettant au son d’aller directement sur la plateforme Twitch sans que les musiques soient diffusées dans le bar. Le voisinage du bar n’a donc aucune crainte à avoir concernant les nuisances sonores", conclut-il.