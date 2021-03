Il n'y avait plus participé depuis un certain temps et il ne compte pas y réapparaître. Le docteur David Bouillon démissionne du conseil communal. Il explique en effet à nos confrères de La Province être dégoûté et écœuré de la politique.

La politique, David Bouillon n'y a pas toujours baigné. Le docteur s'est d'abord fait connaître dans la région du Grand Mons avec son service Lagardère qui propose une assistance médicale aux plus démunis et aux seniors isolés. Le Ghlinois militait alors pour l'accès aux soins de santé et en 2018, il décidait de poursuivre ce combat dans l'arène politique en rejoignant la liste Mons en Mieux de Georges-Louis Bouchez pour les élections communales.