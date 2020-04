Les autorités communales ont pris la décision d'annuler le grand rendez-vous folklorique en raison du coronavirus.

Pour endiguer la propagation du coronavirus, la Belgique est en confinement jusqu'au 19 avril, avec possibilité de prolonger la mesure jusqu'au 3 mai. Il n'est pas non plus à exclure que le confinement joue les prolongations en fonction de l'évolution de l'épidémie que les autorités suivent quotidiennement. Ce qui est certain en revanche, c'est que les mesures mises en place pour lutter contre le coronavirus seront levées progressivement. Par conséquent, les grands rassemblements, ce n'est pas pour tout de suite. Des virologues conseillent d'ailleurs d'annuler les festivals d'été.

C'est dans ce contexte particulier que le collège communal a pris la décision d'annuler la Ducasse de Mons qui devait se tenir le premier week-end de juin. Chaque année, le Doudou attire les foules. La dernière édition avait attiré près de 250.000 personnes durant les festivités. Un virus ne pourrait pas mieux rêver pour se propager.

Dans une vdiéo postée sur les réseaux sociaux, le bourgmestre Nicolas Martin indique avoir consulté tous les acteurs impliqués dans l'organisation de la Ducasse et a annoncé que l'événement n'aura pas lieu en juin comme prévu. Pas de descente de chasse, pas de procession, pas de Lumeçon, ni même de petit Doudou. "Aujourd'hui, la seule priorité qui doit prévaloir, c'est la santé de nos concitoyens. C'est la seule chose qui doit guider nos décisions", explique le bourgmestre.

S'il fallait une preuve supplémentaire que nous vivons une période exceptionnelle, cette annulation du Doudou vient l'apporter. La légende dit qu'un malheur s'abattra sur Mons si le Car d'Or ne remonte pas la rampe Sainte-Waudru au terme de sa procession. Les rares fois où le Car d'Or a failli à sa mission, c'était lors des troubles de la Révolution française et durant les deux guerres mondiales.

Pas de Ducasse en 2020? Le bourgmestre ne ferme pas la porte à un report, expliquant qu'en remontant dans le temps, on trouve des traces de l'organisation de la Procession au mois d'octobre. Le Doudou pourrait donc être reporté, mais il est trop pour s'engager, précise Nicolas Martin. Il faudra tenir compte de l'évolution de la pandémie et des mesures mises en place par les autorités.