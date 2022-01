Très attendu dans la Cité du Doudou, le Plan communal de Mobilité (PCM) a été présenté sous une première mouture et soumis à une enquête publique. Le Gracq de Mons y a participé, sans grand enthousiasme. Il pointe une absence d'objectifs concrets et reste sur sa faim.

Le PCM se montre pourtant ambitieux en matière d'itinéraires cyclables. Trop pour le groupe des cyclistes quotidiens qui jugent la carte peu réaliste. "De nombreux chaînons manquent, et le réseau devrait s’étendre à tout le Grand Mons", commente le Gracq. "Pour ces modes actifs, les coupures urbaines, constituées principalement des boulevards, restent un obstacle majeur. Le PCM ne prévoit rien pour y remédier alors que cette problématique avait déjà été soulignée en 2000."

L'association se montre par ailleurs dubitative sur la volonté des autorités communales de freiner l'usage de la voiture individuelle. "Le PCM ne présente pas de plan de circulation ou de stationnement à l’échelle de la commune, le statu quo se maintient donc avec des itinéraires que l’on voudrait apaisés, mais qui restent des itinéraires de transit (par exemple, le chemin de la Procession) et des possibilités de stationnement maintenues très prégnantes. En l’absence de réduction de l’emprise de la voiture sur le territoire, l’application du principe STOP semble impossible", poursuit le Gracq.

Autre pépin relevé par l'association des cyclistes quotidiens: certains grands projets d'envergure qui auront un impact sur la mobilité brillent par leur absence. Le Gracq évoque ainsi le nouvel hôpital à Jemappes, le développement du quartier Fariaux, le renouveau du quartier d'Epinlieu ou encore la ZACC 21.

"Quelle est l’utilité de ce PCM qui ne semble pas susceptible de générer une rupture dans les habitudes de déplacement, seule façon d’atteindre les ambitions régionales en termes de report modal ? Quid d’une ville apaisée avec une réduction généralisée de la vitesse (50 km/h sur les grandes chaussées, 30 km/h partout ailleurs et 20 km/h dans la zone de rencontre de l’intramuros ? Cette action diminuerait le bruit, le recours aux itinéraires alternatifs par les quartiers et permettrait aux modes actifs de se développer plus sereinement", conclut l'association.

Rappelons que plusieurs mesures importantes ont été dévoilées avec le PCM qui mise notamment sur les parkings P+R pour désengorger la ville ou encore l'arrivée du bus à haut niveau de service. Mais c'est un projet non définitif qui a été présenté. Enquête publique, réunions d'information et autres consultations doivent faire évoluer le PCM. Mais on l'aura compris, pour le Gracq, la route est encore longue.