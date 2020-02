L'ancien échevin devient chef de groupe PS au conseil communal.

Dix jours après l'annonce du retrait de Joëlle Kapompole (PS) du conseil communal de Mons, le groupe socialiste officialise ce samedi le nom de son successeur dans le rôle de chef de file PS. Nicolas Martin, bourgmestre de la Cité du Doudou, a en effet décidé de désigner Marc Darville pour occuper ce poste.

Le choix s'est porté sur l'ex-échevin des travaux en raison de son expérience et de sa récente décision de céder son mandat d'échevin à Stéphane Bernard. "Il n'a plus rien à gagner et pourra avoir un rôle au-dessus de la mêlée", explique Nicolas Martin. "C'était donc le profil idéal pour ce rôle."

Le 4 février dernier, la députée wallonne Joëlle Kapompolé (PS) avait envoyé sa lettre de démission du conseil communal de Mons. Sa démission du conseil communal de Mons sera effective dès la prochaine séance ce lundi 17 février prochain. Sa suppléante Colette Wuilbaut-Van Hoorde reprendra son siège. Elle compte par contre honorer son mandat de députée régionale et communautaire jusqu'aux prochaines élections en 2024