Un festival du rire qui démarre sur un faux départ, un premier avril? Ça aurait tout l'air d'une blague si on oubliait la pandémie du coronavirus, mais c'est l'histoire du LOL2 Festival.

L'événement devait connaitre sa première édition l'an dernier, à cheval sur Mons et Aulnoye-Aymeries. Les petits plats avaient été mis dans les grands pour annoncer ce nouveau rendez-vous, successeur du Waterlol Festival. Et l'affiche était des plus alléchantes avec Alex Vizorek, François Pirette, Jérôme de Warzée, Laura Laune, Cécile Djunga, Bigard et Rutten, Anne Roumanoff, Haroun ou encore Jean-Luc Lemoine. Le coup d'envoi devait être donné le 1er avril depuis Mons Expo avec une retransmission sur RTL. Hélas, deux semaines avant la date tant attendue, c'est le coronavirus qui s'inscrivait à l'agenda et les organisateurs se voyaient contraints d'annuler la première édition du LOL2 Festival.

Une chose est sûre, l'événement prévu en avril dernier ne pourra pas se tenir en avril de cette année. Aucune nouvelle communication à l'ordre du jour pour le moment, mais le festival n'est pas mort-né pour autant. "Le projet n'est pas abandonné, nous reviendrons dès que nous le pourrons. Mais pour le moment, c'est difficile de se projeter et de pouvoir déjà définir des dates", indique la porte-parole du LOL2 Festival.

Aux manettes, on retrouve le célèbre producteur français, Gérard Pullicino à qui l'on doit notamment Taratata, Le Grand Journal ou N'oubliez pas les paroles. Belgophile, il avait d'abord lancé le Waterlol Festival en 2017 à Waterloo. Mais en froid avec les autorités locales, Gérard Pullicino a remballé son chapiteau après deux éditions afin d'accoucher d'un nouvel événement à cheval sur la Belgique et la France, entre Mons et Aulnoye-Aymeries. Les démarches, appuyées par les deux communes frontalières, se sont finalement soldées par un faux départ l'an dernier.

De quoi se consoler tout de même: le projet, prometteur, n'est pas tombé à l'eau et les organisateurs aspirent à faire découvrir le LOL2 Festival. Reste à espérer que les salles de spectacle pourront rouvrir le plus vite possible. Les pandémies, c'est comme les blagues, les plus courtes sont les meilleures. Enfin, pour patienter, Gérard Pullicino a mis sur pied Gigson.Live, une plateforme de live streaming à la maison qui a déjà proposé un concert de Gims et un spectacle réunissant Gad Elmaleh, Kev Adams et de nombreux invités. D'autres "lives" sont en préparation, en attendant la réouverture des salles.