Le vin belge a le vent en poupe, comme en témoigne la sortie toute récente d’un tout premier guide qui lui est exclusivement consacré. Et notre région s’y illustre tout particulièrement. Profitant de la pointe du bassin parisien riche en calcaire, elle fait le bonheur des effervescents. Le Ruffus et le Chant d’Eole ne sont plus à présenter. Le domaine du Mont des Anges non plus. La création de ce vignoble à cheval sur Mons et Quévy a déjà suscité un certain enthousiasme. Mais c’est seulement maintenant que l’on peut en découvrir un avant-goût.

500 bouteilles viennent en effet de sortir en édition limitée, résultat de la vendange 2019 sur un assemblage 75 % Meunier et 25 % Chardonnay. Ces bouteilles ont été tirées en mars 2020 puis élevées durant 15 mois sur lattes et sur lies avant d’être dégorgées en juin dernier. Elles se sont alors affinées en cave et peuvent maintenant s’obtenir à travers des coffrets collectors.