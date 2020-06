Le baron Duesberg reçoit les visiteurs sur réservation.

Depuis le 19 mai, le Conseil national de Sécurité a donné son feu vert aux musées pour qu'ils rouvrent leurs portes. Dans la Cité du Doudou, cette réouverture s'est faite en plusieurs étapes. Le musée du Beffroi, le BAM, le Mons Memorial Museum, le Musée du Doudou et l'Artothèque ont levé le rideau le 19 mai. Le Silex et la Maison Van Gogh ont suivi début juin. L'échevine de la Culture indiquait dans nos colonnes ce lundi que le Trésor de la Collégiale et le musée Duesberg devraient suivre prochainement. Mais du côté du musée auréolé de six étoiles au Guide Michelin, on a déjà repris du service.

Il faut écrire que le musée Duesberg est à part dans la galaxie du pôle muséal montois, géré avec le soutien de la Ville mais de façon relativement indépendante par le baron François Duesberg. Passionné jusqu'au bout des ongles, le collectionneur n'aura pas traîné pour accueillir à nouveau des visiteurs, même si en raison de ses 86 printemps, il est considéré comme une personne à risque dans le contexte de la crise du coronavirus.

"Nous devons être excessivement prudents et vigilants", explique le baron Duesberg. "Mais nous avons recommencé à recevoir des visiteurs. Un petit coup de fil suffit pour annoncer sa venue. Nous sommes disponibles le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Ce week-end, nous avons reçu beaucoup de monde. Je suis toujours étonné par l'intérêt et l'enthousiasme que ce musée suscite. Nous avons encore reçu des objets exceptionnels que nous essayons de mettre en valeur. Il y en a pour tous les goûts, ça devient délirant, presque surnaturel."

Même si la circulation de l'information subit encore parfois quelques couacs entre le musée et la Ville de Mons, en témoigne la réouverture non communiquée, les relations entre les deux parties se sont nettement améliorées ces derniers temps avec notamment la signature d'une convention qui officialise la donation de près de 4.000 objets. La Ville a également répondu aux demandes du musée pour renforcer le personnel. La crise du coronavirus et le confinement n'ont manifestement pas entamé l'enthousiasme du baron. "Je souhaite que le musée profite au plus grand nombre. Et pour le moment, son avenir, avec un peu de soutien, semble bien parti", conclut le collectionneur.