Ce lundi 1er novembre, le Plan Grand Froid, qui vise à apporter une attention particulière aux personnes plus vulnérables et à leur assurer une prise en charge lorsque les températures chutent, sera officiellement activé. Du côté des CPAS et des relais sociaux, les dispositifs sont renforcés afin de proposer davantage de places. Les effectifs sont eux aussi revus à la hausse.

"Chez nous, le Plan Grand Froid sera officiellement enclenché le 15 novembre et il sera d’application jusqu’au 15 mars au moins", précise Marie Meunier (PS), présidente du CPAS de Mons. "L’an dernier, il avait été lancé un peu plus tôt et s’était poursuivi plus longuement dû à la crise sanitaire. Nous sommes désormais sur un retour à la normale, avec 36 places d’accueil, soit trois fois plus qu’en temps normal."

Le port du masque et le respect des distanciations sociales seront toujours obligatoires pour les bénéficiaires. "Cette année encore, nous avons fait le choix d’installer des modules préfabriqués sur le site de l’abri de nuit afin de pouvoir maintenir ces 36 places d’accueil et respecter les mesures sanitaires. Les horaires des deux structures seront par ailleurs légèrement modifiés afin qu’il n’y ait pas de temps d’attente entre la fermeture de l’abri de jour et l’ouverture de l’abri de nuit."

Les maraudes seront quant à elles renforcées afin de porter assistance à un maximum de personnes dans le besoin. Des vêtements chauds seront distribués, un repas chaud offert à l’abri de jour et une soupe à l’abri de nuit. Si le sans-abrisme reste une problématique difficile, les équipes feront donc leur maximum pour remplir leurs missions. Les citoyens sont eux aussi invités à ouvrir l’œil et à intervenir auprès d’une personne qui se trouverait en situation de danger ou d’inconfort à cause des conditions climatiques.