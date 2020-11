Les gelées blanches du matin et les températures en baisse en témoignent : l’hiver approche ! Pour faire face et venir en aide aux personnes les plus fragilisées, le CPAS de la ville de Mons déclenchera, ce lundi 9 novembre, son plan grand froid 2020-2021. Ce dernier doit permettre de renforcer les dispositifs abris de jour et de nuit, avec une grande nouveauté cette année : le dispositif ligne personne isolées.

Dans le cadre du Dispositif de veille mis en place pour la première fois durant la période de canicule cet été, les travailleurs sociaux des maisons de quartier de Mons ont réactivé un contact téléphonique régulier avec les citoyens inscrits dans le registre communal des personnes isolées. Quelque 650 personnes y figurent à ce jour.

"Ces appels, réalisés par les équipes sociales, ont pour objectif de porter une attention particulière auprès de ce public plus vulnérable durant cette période de crise sanitaire. En fonction des situations sociales et des besoins identifiés, les travailleurs sociaux peuvent également relayer les demandes auprès des acteurs locaux", explique-t-on du côté de la ville.

Par ailleurs, les dispositifs sans-abri des abris de jour L’Escale et de l’abri de nuit sont renforcés afin d’assurer un accueil en continu, de jour comme de nuit et tripler l’accueil de nuit. Covid19 oblige, les conditions sanitaires sont très différentes des années précédentes. La distanciation physique, les mesures d’hygiène comme la désinfection régulière des locaux, le couvre-feu et un éventuel reconfinement total seront respectés.

L’abri de jour sera accessible tous les jours entre 9 heures et 19 heures, excepté le jeudi de 13h30 à 19 heures et de 13 heures à 19 heures le week-end. Des tonnelles extérieures seront installées pour permettre le respect de la distance physique. Des repas chauds seront servis une fois par jour, ainsi qu’une soupe et un petit déjeuner. Des douches seront accessibles, un suivi social et psychologique proposé. Le travail de rue sera quant à lui renforcé ; du café, des gants, des bonnets et des écharpes seront distribués s’il fait très froid.

Du côté de l’abri de nuit, six préfabriqués ont été installés afin de permettre l’accueil de 36 personnes et de quatre chiens. Des agents complémentaires, notamment de nettoyage, viendront également renforcer les équipes cette année dès le déclenchement du Plan Grand Froid. L’accueil des usagers s’effectuera de 19h à 21h sur site et une soupe chaude sera servie tous les soirs. Pour compléter le dispositif, une extension de la période d’accueil est envisagée, sur base d’un monitoring quotidien de la situation.