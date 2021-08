Il aura fallu de la patience et de la créativité pour venir à bout du vaste chantier. Mais c'est désormais chose faite. Le Plaza Art a fait peau neuve et rouvre ses portes avec une nouvelle identité: dès le 10 septembre, les cinéphiles pourront se rendre au Plaza Arthouse Cinema.

"C'est le terme international pour le cinéma d'art et essai", précise Samuël Tubez, programmateur. "Plus que jamais, le Plaza sera ouvert sur le cinéma d'auteur sans frontières en brisant l'idée préconçue d'un lieu élitiste. Ce sera un espace de découvertes, d'éducation, d'échanges et aussi de plaisir pour tous les amoureux du cinéma."

L'ancien bâtiment a cédé la place à une toute nouvelle infrastructure. Le Plaza Arthouse Cinema comprend quatre salles pour une capacité totale de 379 sièges. Toutes bénéficient de la technologie de projection laser et d'un système sonore 7.1. Le cinéma dispose également d'une cour intérieure où il sera possible de boire un verre et même d'organiser des projections. Il répond évidemment à toutes les normes de sécurité, on se souvient que c'est un rapport des pompiers qui a conduit à sa fermeture en 2018. Le nouveau cinéma est équipé d'escaliers et d'un ascenseur. Toutes les salles sont donc accessibles au PMR. L'endroit est beaucoup plus ouvert et lumineux que par le passé. C'était d'ailleurs une volonté des architectes pour ce bâtiment imbriqué en plein centre-ville. Au dernier étage, on a même une fenêtre qui donne sur l'église Sainte-Elisabeth et en face, une autre qui découvre le campanile de l'Hôtel de Ville et le Beffroi dans une même perspective. Un petit détail qui fait impression!

Accoucher de ce nouveau cinéma n'a cependant pas été une mince affaire. Les travaux ont été lancés en novembre 2018. Durant le chantier supervisé par l'IDEA, les équipes sont notamment tombées sur un os avec la découverte de caves qui menaçaient la stabilité du bâtiment. Mener de tels travaux dans un endroit aussi imbriqué avec des maisons n'a par ailleurs pas été de tout repos. L'entrepreneur et les autorités saluent la patience des riverains. Finalement, le chantier qui devait durer entre 12 et 18 mois aura trainé pratiquement presque trois ans. La pandémie n'a rien arrangé. Le budget initial de 4,6 millions d'euros a dû être allongé d'un million supplémentaire. Mais le tout a pu être soutenu en grande partie par des subsides régionaux.

Le Plaza Arthouse Cinema pourra donc rouvrir ses portes le 10 septembre avec déjà quelques beaux films à l'affiche: Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Elfira, Des Hommes de Lucas Belvaux avec Gérard Depardieu ou encore L'origine du monde de Laurent Laffite. On annonce en outre un week-end festif du 24 au 27 septembre avec une mise à l'honneur du cinéma belge pour la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Plaza Arthouse Cinema proposera également des avant-premières en présence d'équipes de films, des ciné-clubs ou encore des activités pour le jeune public. On l'aura compris, la saga du Plaza est loin d'être terminée, et le nouveau chapitre qui s'ouvre s'annonce prometteur.