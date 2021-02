L'action, qui aura lieu ce samedi, a pour objectif de soutenir les cinémas et plus particulièrement le secteur culturel.

Depuis près d'un an, le secteur culturel a fermé ses portes. Plus de spectacles, plus de projections de films, plus d’animations,… C’est un secteur qui, à l’heure actuelle, souffre énormément de la crise sanitaire. Pour soutenir les cinémas et le monde de la culture, le Plaza Art invite les citoyens à créer une file d’attente devant le cinéma au début de la projection du film Adieu les cons.

Après avoir reçu un appel à action de Still standing for the culture, l’équipe du Plaza Art a lancé son initiative de projection de film sans public. L’idée de cette action symbolique est de créer une file d’attente pacifique devant le cinéma. Plusieurs acteurs culturels et artistes de la région rejoindront également le mouvement. "Nous sommes victimes comme tout le monde du coronavirus et nous avons envie de manifester notre désarroi et notre impossibilité à partager la culture", indique Samuël Tubez, responsable de la programmation au Plaza Art.

Cependant, même si ce rassemblement a pour but de montrer que la culture fait toujours partie intégrante de la vie des Belges, pour l’équipe du Plaza Art, c’est aussi une façon de communiquer avec les Montois. "Nous sommes toujours là et nous travaillons dans l’ombre malgré le confinement."

Une crise sanitaire et des confinements qui ont contrarié de nombreux projets pour le secteur culturel belge mais aussi pour le Plaza Art. De multiples films ont vu le jour et n’ont malheureusement pas pu être exploités. Adieu les cons, un film sorti en octobre qui n’a donc pas pu bénéficier d’un bon lancement. "C’est pour cela que nous avons décidé de montrer ce film qui a été amputé de son exploitation et qui est prêt à être remontré quand les cinémas rouvriront."

Partout en Belgique, d’autres événements de ce type sont également prévus ce samedi. Un appel lancé par Still standing for the culture pour rassembler le secteur culturel et les citoyens belges.