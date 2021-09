Après un peu plus de deux ans de travaux, le cinéma "Plaza", rebaptisé "Plaza Arthouse Cinéma", a rouvert ses portes au public vendredi. Le petit complexe cinématographique, situé tout près de la Grand-Place de Mons, bénéficie désormais de quatre salles entièrement remises à neuf. Le lieu culturel avait connu une fermeture forcée en 2018 après un rapport négatif de pompiers sur le plan de la sécurité.

Les travaux de rénovation, reconstruction et de modernisation des quatre salles, soit 379 sièges, ont coûté quelque 5 millions d'euros. Parmi les films à l'affiche de la réouverture du cinéma montois d'art et d'essai, on note le nouvel opus de Lucas Belvaux, "Des Hommes", avec Gérard Depardieu, Catherine Frot et Jean-Pierre Darroussin. Le point culminant du mois de septembre sera le week-end de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du 24 au 27 septembre, au cours duquel le cinéma belge sera mis à l'honneur.

Les dernières mesures sanitaires prises par le Comité de concertation - qui regroupe des représentants du pouvoir fédéral et des entités fédérées - sont d'application dans le cinéma montois. Le Covid Safe Ticket n'est pas requis pour accéder aux salles, le port du masque et la distanciation n'y sont plus nécessaires mais ces deux derniers restent obligatoires dans les espaces communs. Le public ne doit pas réserver pour les séances quotidiennes, mais bien pour les événements et les ciné-clubs