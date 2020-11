Pour débattre du budget, les élus ont prévu de se retrouver.

Décidément, dans la Cité du Doudou, les conseils communaux se suivent et ne se ressemblent pas. Les deux dernières séances se sont en effet déroulées par visioconférence, une grande première à Mons. Mais pour la prochaine, les élus devraient se retrouver et ne plus débattre par écrans interposés. Et pour cause, le conseil communal du mois de décembre portera sur le budget.

C'est le groupe Mons en Mieux qui a formulé la demande. "C'est vrai que lors de la première vague déjà, nous avions demandé à pouvoir organiser des conseils en ligne", rappelle Georges-Louis Bouchez, chef de groupe. "Mais il y a l'évolution de l'épidémie, avec des chiffres en baisse. Et surtout, l'ordre du jour qui porte sur le budget. C'est donc un conseil très important et il ne serait pas évident de débattre des chiffres qui seront présentés par visioconférence. Nous avons donc demandé que le conseil puisse se faire en présentiel, avec toutes les mesures nécessaires comme la distanciation physique et le port du masque durant toute la séance."