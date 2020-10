L'an dernier, comme tous les autres magistrats du pays, le procureur du Roi de Mons-Tournai, Christian Henry, était dans la rue afin de réclamer plus de moyens pour la justice. "Nous étions 66 jours avant les élections, et nous avions fait savoir qu'il fallait accorder une priorité à tous nos problèmes, car nous représentons un service public essentiel au bon fonctionnement de notre démocratie", rappelle Christian Henry.

494 jours après les élections, un gouvernement fédéral est mis sur pied. Et son accord de majorité prévoit plus de moyens pour la justice, avec notamment une enveloppe de 242 millions pour les bâtiments. Une bonne nouvelle pour le Palais de Justice de Mons, à l'intérieur duquel la pluie s'est encore invitée il y a quelques jours seulement? "C'est un signal positif, mais je ne peux pas dire si ces moyens sont suffisants, car je ne suis ni architecte ni ingénieur", commente le procureur du Roi. "Il faudra voir comment les budgets seront répartis sur l'ensemble des juridictions. Les besoins sont très importants, et pas qu'à Mons ou Tournai."