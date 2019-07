Le dimanche coïncidera avec la journée sans voiture dans le centre-ville.

Du traditionnel Festival de Théâtre en rue, en passant par le Food Truck festival ou encore le Spectacle à ciel ouvert sur la Grand-Place qui se transformera en grand bal, suivi d’un étincelant feu d’artifice, le centre-ville de Mons sera en effervescence à l'occasion de la 6e édition de ses Fêtes de Wallonie. Cette année encore, une foule d'activités variées tout public seront proposées durant quatre jours de fête, du 12 au 15 septembre 2019.

Les festivités débuteront donc le jeudi 12 septembre avec un concert gratuit de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie au salon gothique de l'Hôtel de ville. Le lendemain s'ouvrent le Food-truck festival qui prendra ses quartiers sur la place du Marché aux herbes jusqu'à dimanche soir. "Il sera ainsi possible de découvrir, goûter, déguster avec des artisans qui réjouiront vos papilles", commente la Ville de Mons. Pour les enfants, un Kid's village s'installera samedi et dimanche après-midi dans le parc du Beffroi : contes, spectacles et théâtre sont au menu.

De vendredi soir jusqu'à dimanche soir, les visiteurs auront l'occasion d'observer le théâtre de rue avec la pièce intitulée Mons Passé Présent. La particularité est que ce spectacle s'articulera aussi en une promenade originale déclinée en plusieurs tableaux qui raconteront l’histoire de Mons et de ses habitants. Le rendez-vous est donné sur la Grand Place.

Le théâtre sera aussi présent à l'intérieur de l'Hôtel de ville où les comédiens de la Roulotte théâtrale emmèneront le public avec humour à la découverte de textes picards montois et borains. Enfin, des scènes ouvertes seront organisées dans la cour du conservatoire, à la rue de Nimy. "Ces scènes donneront l’occasion à de nombreuses troupes issues d’ateliers de théâtre ainsi qu’à de jeunes acteurs des écoles des arts de la scène de la région de se produire devant un large public de festivaliers."

Le point d'orgue du week-end sera donné sur la Grand Place samedi soir. Un lustre monumental transformera les lieux en salle de bal. Une piste de danse, un orchestre suspendu, un bar, des acrobates et personnages... Avec cette impressionnante installation en plein air, la compagnie française Transe Express prendra possession de l’espace public et invite des danseurs amateurs et des complices locaux à se joindre aux 21 musiciens, comédiens, danseurs, circassiens de la compagnie pour transformer le bal en spectacle. La piste se transformera ensuite en dance floor géant sous le feu d'artifice qui sera tiré durant la soirée.

Cette année, le dimanche des Wallos rimera avec mobilité puisqu'un périmètre piéton et des animations auront lieu en centre-ville. Ce qui donnera le coup d'envoi de la semaine de la mobilité. "Pour l'occasion, la Ville de Mons recherche des volontaires pour participer à son défi famille. Le but du jeu ? Durant toute la semaine, ne rien changer à ses habitudes sauf…se passer complètement de la voiture."