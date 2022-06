U.P.

U.P.

U.P.

Une nouvelle enquête publique démarre la semaine prochaine suite au dépôt de plans "affinés".

Le projet immobilier de Belfius, au croisement de l'avenue Jean d'Avesnes et du boulevard Albert-Elisabeth, revient dans l'actualité. Pour rappel, la banque belge déposait en septembre 2020 un projet immobilier qui consistait en la démolition de son agence montoise afin d'y construire un nouvel ensemble immobilier.



Celui-ci avait suscité des interrogations et l'opposition des riverains, goûtant peut de voir débarquer un ensemble bien plus imposant que l'actuelle agence. Les opposants au projet dénonçaient un certain gigantisme avec un bâtiment de 7 niveaux "en total décrochage architectural avec l'intra-muros montois". Ils pointaient en outre des erreurs dans l'étude d'incidence avec un "pignon aveugle" qui comporte en réalité des fenêtres donnant sur une maison familiale voisine. Ils craignaient en outre des problèmes de mobilité avec l'arrivée de 93 nouveaux logements.

Des recours avaient été déposés, mais rejetés par la Région wallonne. Aucun permis n'avait néanmoins était délivré car des documents étaient parvenus hors délai. Pas de quoi signifier un abandon du projet, comme le confirme un avis d'enquête publique affiché peu avant le Doudou.