En pleine pandémie, le PTB donne écho à l'appel de la ligue des droits humains.

La motion aurait dû être soumise au vote lors du conseil communal de mars. La séance a été reportée en raison de la pandémie du coronavirus. Mais pour le PTB, la situation justifie d'autant plus un geste fort. Aussi, lors du prochain conseil, le groupe d'opposition déposera à nouveau une motion demandant la régularisation des sans-papiers.

"La Belgique est engagée à travers toute une série d'accords européens et internationaux comme la Convention européenne de sauvegarde des droits humains ou la Déclaration des droits de l'enfant", rappelle Lucie Giunta, conseillère PTB. "La Belgique a par ailleurs adhéré au Pacte de Marrakech pour des migrations sûres, ordonnées et régulières qui l'engage notamment à répondre aux besoins des migrants vulnérables et à défendre systématiquement l’intérêt supérieur de l’enfant. Nous proposons donc cette motion, car la régularisation est la seule manière d’offrir des perspectives d’avenir à ces hommes, femmes et enfants qui résident déjà sur notre territoire en leur permettant d’obtenir un emploi déclaré, un logement décent, un meilleur accès aux soins de santé et une scolarité complète pour leurs enfants."

Pour la conseillère du PTB, la motion est d'autant plus pertinente durant cette crise sanitaire que bon nombre de sans-papiers vivent en dessous des radars et ne peuvent donc bénéficier d'aucune aide. "Au Portugal ou en Italie, des vagues importantes de régularisation ont eu lieu", poursuit Lucie Giunta. "En Belgique, la ligue des droits humains demande aussi la régularisation des sans-papiers qui se retrouvent sans revenus ni aides sociales." D'autres villes ont déjà adopté cette motion. C'est le cas notamment à Liège ou Charleroi où le texte a été adopté en février. "Ça ne demande pas un grand engagement de la Ville, il s'agit surtout d'envoyer un signal fort au fédéral."

Pour le PTB, le contexte de la crise sanitaire nécessite plus que jamais de faire preuve de solidarité. "Depuis le début de la pandémie, nous menons d'ailleurs de nombreuses actions. Nous avons notamment récolté et distribué des masques, organisé un concert pour une maison de repos, mené des actions de soutien pour le personnel de supermarchés, distribué des colis alimentaires… On dit souvent qu'on est juste bon à critiquer, mais nous travaillons aussi sur le terrain", conclut Lucie Giunta.