Mons en Mieux n'apprécie pas les kits de secours que la Ville va mettre à disposition des cyclistes.

La coalition PS-Ecolo s'est fixé pour objectif de booster la mobilité douce dans la Cité du Doudou et prend tout une série de mesure en ce sens. Mais la dernière en date, comme d'autres avant, n'est pas de nature à réjouir le chef de Mons en Mieux, Georges-Louis Bouchez.

La Ville a en effet décidé de développer un réseau de "relais secours" ou "relais rustine" pour les cyclistes. Concrètement, 35 kits de réparation vélo vont être disséminés dans différents lieux publics et commerces de proximité situés à proximité d’aménagements cyclables et disposant d’horaires d’ouverture étendus. "Ces kits seront disponibles gratuitement pour les cyclistes victimes d'une crevaison soit le cadre de leur parcours de cyclotourisme, soit dans le cadre de leur pratique quotidienne. Il y en a déjà dans les musées de la ville de Mons, dans les auberges de jeunesse ou à l'Office du Tourisme. Nous allons ici un pas plus loin. Nous aurons ainsi une quarantaine d'endroits."