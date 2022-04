L’annonce avait suscité l’engouement des plus gourmands dans la Cité du Doudou. Le décompte est désormais officiellement lancé : dans un peu plus d’un mois, un salon de dégustation de glaces Häagen-Dazs ouvrira ses portes sur la Grand-Place de Mons, juste à côté du restaurant Maxime’s. Les travaux avancent à grand pas et l’établissement devrait être accessible aux clients au plus tard le 15 mai prochain.

"Il s’agit de travaux importants puisque des murs ont été cassés pour disposer d’une grande salle", explique Maxime Sakkas, gérant du Maxime’s. Ce dernier s’est associé à Alain Bruxelmane, propriétaire de l’agence P&V, pour concrétiser ce projet. "Il disposait d’un local commercial qui se libérait, l’opportunité de faire quelque chose ensemble était trop belle. De mon côté, depuis l’ouverture du salon de dégustation de Rive Gauche, j’avais cette idée en tête."

Le bâtiment s’y prêtant parfaitement, les démarches étaient entreprises auprès de la marque. "Nous sommes épaulés de A à Z. Au niveau des travaux, un architecte désigné par la marque nous suit de près. Le mobilier, les frigos et congélateurs sont choisis par celle-ci. De même, nous n’avons que peu de liberté au niveau de la décoration puisqu’il faut assurer une certaine cohérence entre tous les établissements du pays."

Une formation complète vient également d’être dispensée au restaurateur. "J’étais à Paris pendant trois semaines, dans les locaux de la marque. J’ai pu travailler en boutique et ainsi être mis totalement dans le bain. Je ne me lance pas à l’aveugle, c’est aussi assez rassurant." Aujourd’hui, les deux associés sont ravis de se lancer pleinement dans cette nouvelle savoureuse aventure.

"J’ai toujours des glaces Häagen-Dazs dans mon congélateur, je suis un grand amateur des produits depuis de longues années car je les trouve extrêmement qualitatifs. Je pense par ailleurs qu’un salon de dégustation comme celui-ci manquait un peu dans la région. Nous disposerons de 40 places en terrasse et d’une trentaine de places en intérieur. Il sera donc possible de se poser le temps de la dégustation."

Une différence qui se marque avec d’autres établissements montois. "Je pense qu’il y a de la place pour tout le monde et qu’il n’y aura pas de concurrence avec Yororino car nous ne sommes pas sur les mêmes produits. Ils sont sur des glaces italiennes, nous sommes sur un concept à l’américaine." Le salon sera par ailleurs ouvert toute l’année, avec des horaires très larges. À savoir sept jours sur sept, aux alentours de 13 ou 14 heures jusqu’à 23 heures, voire minuit les week-ends.

De quoi permettre à tout le monde de savourer une glace en guise de goûter ou plutôt en dessert, après le repas du soir.