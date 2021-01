Le SAM, c'est le service administratif à domicile mis en place par la Ville de Mons en 2017. Concrètement, il propose aux personnes de plus de 75 ans ou à celles qui ont des difficultés à se déplacer de venir à domicile pour remplir les démarches administratives devant s'effectuer habituellement auprès des services communaux.

Potentiellement, 10.000 personnes sont concernées à Mons. Et la demande est réelle. Après un an d’existence, le SAM était déjà venu en aide à plus de 1.300 citoyens. Mais il lui manquait encore de quoi réaliser des photos d'identité. Ce qui pouvait parfois poser des problèmes, pour aller au bout des démarches. "Si une personne ne peut pas se déplacer pour remplir des formalités administratives, comment pourrait-elle le faire pour une photo ?", relevait il y a près de deux ans, Georges-Louis Bouchez.

La lacune pourra désormais être surmontée. "Le SAM va être équipé d'un appareil portatif. Nos agents pourront se déplacer chez les personnes de plus de 75 ans ou qui ont des difficultés à se déplacer pour réaliser des photos d'identité. Le prix est de 6 euros, comme pour le photomaton à l'entrée de l'administration", indique Achile Sakas, échevin de l'État civil. "Le SAM est un service particulièrement utile, et nous sommes heureux de pouvoir le compléter avec ce nouvel outil. Ce sera certainement bienvenu, surtout maintenant, avec la pandémie. Ça peut en effet devenir difficile pour certaines personnes de faire appel à un photographe quand elles ne peuvent pas se rendre au photomaton. Et ça coûte généralement plus cher. À présent, nos agents du SAM pourront réaliser ces photos d'identité à domicile avec toutes les précautions nécessaires."