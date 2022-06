En janvier dernier, le singe du Grand Garde a quitté son socle situé sur la façade de l'hôtel de ville. Ce dernier étant en pleine rénovation, la Ville a profité de l'occasion pour restaurer également la statue de bronze, dont la tête a été polie par des centaines de milliers de caresses de passant cherchant le bonheur.

Depuis hier, le célèbre singe montois se dévoile autrement, à l'Artothèque, au coeur d'une exposition lui rendant hommage. D'où vient-il? Quelle est son histoire? Comment s'est-il retrouvé accroché à l'hôtel de ville? Autant de questions auxquelles cette exposition inédite tentera de répondre.



Car apporter une réponse définitive sur l'origine du singe est loin d'être évident. Trois hypothèses se confrontent depuis des années. Selon la première, il s'agirait du chef-d'oeuvre d'un forgeron voulant accéder à la maîtrise dans sa profession. Selon la deuxième, c'est l'enseigne d'une taverne qui se trouvait dans les caves de l'hôtel de ville, qui a été supprimée en 1897. Dernière hypothèse: le singe est un pilori pour enfants "turbulents".

Quelle hypothèse est la plus plausible? Nul ne le sait. L'exposition "El Sinche dé Mon" sera en mesure de peut-être conforter l'une ou l'autre option auprès du visiteur. En tout cas, une chose est sûre, la légende selon laquelle caresser le crâne du primate en bronze a été créée de toutes pièces par Paul Heupgen (1868-1949), qui écrivait en 1930: "A la vérité, on ne sait d'où il vient, ni pourquoi il est là: il existe bien des hypothèses, mais on n'a aucune certitude. Aucune certitude, sauf celle-ci: quiconque le caresse, est assuré du bonheur au moins pour un an."

Pour le caresser, rendez-vous donc à l'artothèque où, exceptionnellement, il s’y expose tant aux yeux qu’aux mains dès ce mois de juin. L’occasion d’en retracer l’histoire prétendue ou avérée et d’évoquer les travaux de restauration de la façade de l’hôtel de ville.

El Sinche Dé Mon, du jeudi au dimanche à l'Artothèque, Rue Claude de Bettignies 1, jusqu'au 5 février 2023.