C’est une très bonne nouvelle pour les skateurs ! Ce mercredi, le bourgmestre de Mons, en concertation avec la zone de police et la communauté des skateurs de la région, a annoncé la réouverture du skatepark du Grand Large, moyennant évidemment certaines conditions compte tenu du contexte épidémique.

Le site avait temporairement fermé ses portes à la suite de plusieurs interventions des forces de police pour cause de non-respect des mesures sanitaires par certains utilisateurs. Dès aujourd’hui, les riders auront à nouveau le loisir de pratiquer leur discipline dans une structure adaptée, dans le cadre d’un règlement établi en collaboration avec eux et pour leur propre sécurité.

Concrètement, chaque utilisateur devra programmer sa visite via une inscription sur le site spécialement dédié (https://mow.simplybook.it) et observer plusieurs conditions. L’inscription est valable pour quatre riders (ou une famille vivant sous le même toit). Le site ne sera pas accessible à plus de quatre riders en même temps et les rassemblements sont strictement interdits.

Les règles de distanciation (minimum 1,5 mètre) devront être respectées et le port du masque est obligatoire lorsque l’on ne roule pas. Le site ne pourra être réservé qu’à raison de deux heures maximum par rider et par semaine. Enfin, ceux-ci devront avoir sur eux leur preuve d’inscription (mail de confirmation).

"En attendant des jours meilleurs et une réouverture totale du site, les riders, à l’image du reste de la population, devront donc collectivement faire preuve de patiente, de solidarité, d’autodiscipline et surtout de responsabilité s’ils souhaitent pouvoir continuer de s’adonner à leur activité favorite", explique-t-on du côté de la ville. "En aucun cas et sous aucun prétexte il ne sera toléré d’encourir le moindre risque pour la santé des citoyens et ce même si cela signifie une nouvelle fermeture du site."