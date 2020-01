La Ville investit dans l’infrastructure. Mais le projet sportif reste nébuleux pour Mons en Mieux.

Vestiaires et centre de formation rénovés, système de chauffage réparé, lumières moins énergivores et sécurité renforcée… La Ville de Mons investit près de 500.000 euros dans le stade Tondreau avec l’objectif affiché de réduire la facture énergétique de ce mastodonte.

Mais qu’en est-il du projet sportif ? Depuis la disparition du RAEC, le stade est occupé par l’Albert Quévy-Mons et le RFCR Symphorinois, deux clubs qui évoluent en D3 Amateurs. « Deux clubs de 5e division qui utilisent un stade de D1, la situation deviendrait risible si elle devait perdurer », commente Chris Massaki.

Pour le conseiller communal de Mons en Mieux, la Ville doit également s’investir sur le plan sportif. « À titre comparatif, la commune de Boussu a décidé d’octroyer plus de 250.000€ pour la sécurisation et la stabilité du stade », poursuit Chris Massaki. « Le stade appartient également à la commune. La différence est qu’en 2018, le club de football a présenté à la Ville son projet « Horizon 2022 » qui consistait à passer de la D3 amateur à la D1 amateur d’ici 2022. Aujourd’hui, nous sommes en janvier 2020 et le club du Royal Francs Borains occupe la première place de la D2 amateur et semble très bien parti pour atteindre ses objectifs plus tôt que prévu. Cette comparaison démontre que mettre de l’argent pour l’occupation de la structure et pour faire tourner le stade, c’est bien, mais cela ne suffit pas pour aider nos clubs à avoir de grandes ambitions. Il est nécessaire de s’impliquer aussi sur le plan sportif. »

Et le conseiller d’opposition de rappeler qu’un projet de fusion entre l’Albert Quévy-Mons, le Rapid Symphorinois et le Royal Francs Borains avait été évoqué pour créer un grand club régional. Interrogé sur le sujet lors du conseil communal, le collège a déclaré qu’il était en contact régulier avec les clubs, mais qu’il n’avait pas vocation à s’immiscer dans les négociations entre clubs privés.

Pour Chris Massaki, rien n’a donc bougé depuis un an sur le plan sportif. Des propos que réfute le bourgmestre. Du point de vue du conseiller pourtant, c’est vrai. Car il ne dispose pas d’informations sur le sujet. Et c’est voulu par le collège. « Nous souhaitons que les discussions avec les clubs se fassent dans la sérénité, à l’abri de ce genre de débats politiciens », a ainsi déclaré Nicolas Martin alors que les discussions s’envenimaient au conseil communal. De fait, le foot passionne toujours autant dans la Cité du Doudou. « Mais développer un projet sportif adapté au stade, ça ne se fait pas en un claquement de doigts », a encore ajouté le bourgmestre.