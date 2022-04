Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a acquitté un Montois qui était poursuivi pour le viol d'une dame. Pour le tribunal, il ne l'a ni violée, ni séquestrée, ni menacée. Il est néanmoins reconnu coupable de coups et il est condamné à une peine de six mois de prison ferme, par défaut. Le 26 juillet 2018, vers 01h00, la victime s'est présentée chez le prévenu, à qui elle devait 50 euros dans le cadre d'une vente de cannabis. Le lendemain, vers 20h00, elle est rentrée chez elle et elle a déposé une plainte pour viol et séquestration arbitraire.

Elle a déclaré à la police que le prévenu l'avait frappée, menacée avec une batte de baseball et l'avait obligé à avoir une relation sexuelle avec lui, avant de nettoyer son appartement. Selon un psychiatre, la jeune femme a gardé un stress post-traumatique important.

Le prévenu était aussi poursuivi pour avoir menacé deux autres personnes, dont une femme qui avait aussi une dette en matière de vente de stupéfiants. Selon le ministère public, qui avait requis trois ans de prison ferme, le prévenu a de lourds antécédents judiciaires. L'homme ne s'était cependant pas présenté à son procès.

Faute d'éléments probants, le tribunal a acquitté le prévenu pour les faits les plus graves.