Le zoning Geothermia a été inauguré en 2017. C’était alors la première zone d’activité économique belge alimentée à l’énergie géothermique. Le phénomène est amené à prendre de l’ampleur alors que les responsables politiques, tous niveaux de pouvoir confondus, affichent des objectifs ambitieux en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Mais pour l’heure, le zoning Geothermia n’est pas si vert que ça.

D’après nos informations en effet, le puits qui doit alimenter le zoning ne fonctionne pas. Et c’est le mazout qui a pris le relais !

"Le puits géothermique de Ghlin a été foré dans le cadre de recherches menées par le service géologique de Belgique dans les années 70, soit en même temps que les puits de Saint-Ghislain et Douvrain. Contrairement aux deux autres puits, exploités depuis plus de 30 ans, il a été mis en exploitation il y a près de 5 ans lors de l’installation de la première entreprise sur la zone Geothermia. Étant donné sa vétusté, le puits de plus de 1.500 m de profondeur, s’est bouché et nécessite une opération de nettoyage", nous confirme l’intercommunale IDEA qui gère le zoning.

Mais déboucher un puits géothermique n’est pas une mince affaire