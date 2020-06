Elle sera inaugurée le 1er juillet.

Le centre d'archives Mundaneum à Mons consacre une exposition à l'histoire de la Belgique, racontée par le truchement de l'imagerie politique et populaire: affiches, cartes postales, dessins, clichés et caricatures de presse. "La Belgique dans tous ses états" sera inaugurée le 1er juillet. Cette exposition se base sur une riche iconographie, plus de 200 pièces, issue de musées et de centres de documentation du pays ainsi que sur des collections privées. Le sujet a fait l'objet d'un ouvrage éponyme écrit par Eric Van den Abeele et publié aux éditions Luc Pire.

L'auteur du livre, qui est haut fonctionnaire, parcourt l'évolution de la représentation de la Belgique au cours de ces quatre derniers siècles et cela en sept chapitres, démarrant par la période 1787-1830 pour arriver à "La Belgique d'aujourd'hui".

L'exposition convie à découvrir des dessins de presse de caricaturistes contemporains tels Pierre Kroll et Philippe Geluck. Les images choisies sont tantôt drôles, tantôt grinçantes, tantôt amusantes, tantôt tristes, voire polémiques, et reflètent l'évolution de la représentation du pays, oscillant entre l'appel à l'unité nationale et l'expression de divergences, voire de disputes, politiques et idéologiques.

L'exposition est accessible au public du mercredi au vendredi de 13h00 à 17h00 ainsi que pendant les week-ends de 11h00 à 18h00.