Le bourgmestre Nicolas Martin a annoncé les modalités de distribution des colis.

Comme dans quasiment toutes les communes de la région, des masques en tissu lavables vont être distribués à Mons. Les étapes sont cependant longues puisqu'il existe souvent des délais de commandes et de livraisons de ces masques auprès des différentes communes. Mais à Mons, les premiers masques en tissu arriveront toutefois très prochainement dans les foyers.

"La première livraison de masques lavables et réutilisables commandés par la Ville pour les Montoises et les Montois vient d’arriver et a été emballée dès aujourd’hui par nos équipes communales dynamiques et efficaces", a annoncé ce jeudi le bourgmestre Nicolas Martin. "Dès ce lundi, des agents de la Ville de Mons se rendront chez vous pour vous les remettre personnellement."

L’ensemble des 19 communes du territoire montois sera couvert dans un délai d’environ deux semaines par plusieurs centaines d’agents communaux. "Tout devrait donc être terminé pour la mi-mai environ, soit une semaine plus tôt que ce qui avait été annoncé, si tout va bien. Le travail réalisé par les équipes communales à Mons est gigantesque : 190 000 masques seront en effet triés et emballés de manière personnalisée pour chaque ménage avec des tailles correspondant à la composition de famille."

La distribution commencera donc dès ce lundi en porte à porte et sera effectuée par les agents de la commune. Ce sont les habitants des villages de Ciply, Flénu, Harmignies et Nouvelles qui feront l’objet de la première distribution tandis que les autres communes suivront. "Afin d’éviter les risques de vols, les masques ne seront pas déposés dans votre boîte aux lettres en cas d’absence. Pas de panique néanmoins, une distribution de rattrapage sera organisée de manière décentralisée à Mons et dans plusieurs salles Calva de villages."

Cette distribution de rattrapage aura lieu durant les week-ends et plus particulièrement les samedis 9, 16 et 23 mai de 9h à 14h, afin de faciliter la vie de ceux qui travaillent. L’avis de passage qui sera laissé dans les boîtes aux lettres précisera le lieu exact en fonction des villages ou des quartiers.