La congrégation des Pauvres Sœurs a reçu un chèque de 5.000 euros et 400 masques.

Ce mardi midi, la congrégation des Pauvres Sœurs du Foyer Saint-Augustin à Mons a reçu un joli chèque de la part d'un collectif d'épouses et de femmes de la communauté allemande du Shape. Ce collectif avait pris l'initiative de confectionner et de vendre des masques de protection en tissu au sein du Shape. Les Allemandes ont ainsi récolté 5.000 euros. Ce montant, ainsi que 400 masques invendus, a été remis à la congrégation des Pauvres Sœurs du Foyer Saint-Augustin pour soutenir son action sociale.

"Nous sommes très heureux de voir que les épouses de la communauté allemande du Shape ont été sensibles à l'œuvre que nous menons", commente Jean Lahoussé, directeur du Foyer Saint-Augustin. "L'intégralité du chèque passera dans l'achat d'alimentation, car nous avons de plu en plus de demandes de colis de vivres. Depuis la crise du coronavirus, nous avons entre 70 et 80 personnes en plus à nourrir. Le Foyer dépense 15.000 euros par an pour ces colis alimentaires. Cette année, nous allons largement dépasser ce budget."

L'action du collectif shapien tombe donc à pic. Du côté de la Ville de Mons, on se réjouit de voir les liens qui se tissent. "Les épouses allemandes du Shape ont montré qu'elles étaient parfaitement intégrées à la communauté montoise", souligne le bourgmestre Nicolas Martin qui est venu assister à la remise du chèque. "Je suis très heureux de voir que la communauté du Shape s'implique sur le terrain montois, y compris dans le secteur caritatif ave un Foyer Saint-Augustin qui est très dynamique et qui est d'ailleurs en train de réaliser des travaux pour faire des logements sociaux et donner un espace plus important à la congrégation des Pauvres sœurs. C'est une belle opération de solidarité qui donne écho aux différentes initiatives que nous menons pour renforcer nos liens avec le Shape."