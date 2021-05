Les amateurs de vieilles voitures se donneront rendez-vous sur la Grand’Place de Mons le dimanche 13 juin à l’occasion du 5ème Revival de L’Etoile du Hainaut. Organisée de 1946 à 1952, l'Etoile du Hainaut était une course de régularité sur route au départ de la Grand’Place de Mons. Les meilleurs spécialistes de l'époque figurent d'ailleurs au palmarès de cette difficile épreuve d'endurance.

Depuis 2016, l'Etoile du Hainaut revit sous la forme d'un rallye en allure libre, qui rassemble autos et motos de plus 30 ans. "Trois boucles partant de la Grand’Place de Mons seront au programme de cette 5ème édition du revival de l’Etoile du Hainaut", annonce le Royal Mons Auto Moto Club, organisateur de l’évènement. "Les plus endurants (environ 300 km) seront récompensés par une médaille d'or. Ceux qui auront fait 200 km recevront quant à eux une médaille d’argent alors que pour obtenir celle de bronze, il faudra parcourir 80 km. Différentes catégories regrouperont les véhicules en fonction de leur âge, les plus anciens datant de l’entre-deux guerres."

Cette année commémorera le 75ème anniversaire de la première édition de l’épreuve. Un classement inter-équipes, comme à l’époque, mettra donc en valeur la solidarité entre pilotes. Les meilleures équipes autos et motos seront récompensées par le trophée Maurice Piplart, en hommage à son fondateur. Les inscriptions se feront en ligne via le site du Royal Mons Auto Moto Club : www.rmamc.be. Plus amples renseignements ainsi qu’une galerie photos des éditions précédentes y seront également disponibles.

A noter que la circulation et le stationnement sur la Grand’Place de Mons seront réservés à l'organisation de 7h à 18h. Les collectionneurs désireux d'exposer leur auto ou moto ancienne sans participer à la balade pourront le faire gratuitement.