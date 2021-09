Mieux vaut prévenir que guérir. C’est l’enseignement que bon nombre de citoyens auront tiré pendant et à l’issue de la crise. L’œuvre fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants, située à Ghlin, ne fait pas exception. En prévision d’une éventuelle nouvelle pandémie, cette dernière vient de doter son service résidentiel d’une annexe qui permettra de garantir des contacts sécurisés entre les résidents et leurs visiteurs.

Pour mener à bien ce projet, les équipes avaient répondu à un appel à projets lancé par la Fondation Roi Baudouin et destiné à innover pour maintenir les contacts sociaux en cas d’épidémie. L’idée a visiblement séduit. "Nous avons intitulé notre projet "mon abri, mon nid, mon ami", ce qui fait référence à la protection contre le virus, à l’aspect familial et au réseau social de nos résidents", souligne Grégory Ramsdam, chargé de missions administratives.

L’ensemble du personnel espère évidemment ne plus jamais être confronté à pareille situation. "Nous avons fait notre possible pour toujours anticiper les choses, par exemple en limitant les sorties et en imposant le port du masque avant que les directives ne nous soient transmises. Malgré tout, 35% de nos résidents ont été touchés et ont dû être placés en quarantaine durant cinq semaines. Deux hospitalisations ont été nécessaires."

Une situation évidemment difficile à vivre pour tout le monde. "Notre public utilise énormément ses mains pour compenser la vue, en plus de matériel adapté à leur déficience. La gestion de cette situation a donc été extrêmement contraignante car il fallait tout désinfecter. À cela s’est ajouté la privation de contacts. Nous avons proposé des appels en visioconférence et réaménagé certains espaces mais nous étions limités à trois visites par jour. Nos structures ne nous permettaient pas non plus d’envisager le placement de containers, comme cela s’est parfois fait ailleurs."

Grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin, une annexe spécialement pensée pour les résidents vient d’être installée. "Elle présente deux accès et un balisage pour aider nos résidents à s’y rendre plus aisément, et est équipée de vitres en plexiglas. Elle permet des visites en toute sécurité, sans contact. Sans savoir de quoi demain sera fait, c’est rassurant d’avoir un espace déjà disponible pour ne pas retomber dans le même schéma."

L’intervention de la Fondation Roi Baudouin s’élève à 10 000 euros. Les Amis des Aveugles et Malvoyants ont également contribué financièrement à la concrétisation de cette annexe.