Le chantier de rénovation de la rampe Sainte-Waudru est délicat à Mons. Remplacer les pavés qu'arpente le Car d'Or à chaque Ducasse n'est déjà pas une affaire à prendre à la légère. Surtout, la voirie historique qui borde la collégiale peut regorger dans ses entrailles quelques trésors.

Des ossements ont d'ailleurs été découverts il y a quelques jours lors des travaux. Et ce n'est pas vraiment une surprise. Dès l'annonce du chantier, la Ville de Mons et l'Agence wallonne du Patrimoine, l'AWAP, s'étaient mises d'accord pour assurer un suivi durant les travaux. Les archéologues ne devraient donc pas passer à côté d'éventuelles trouvailles.

La députée Joëlle Kapompole s'en est inquiétée en commission parlementaire auprès de la ministre Valérie De Bue. "Des ouvriers ont découvert des ossements lors des travaux de rénovation. Selon les archéologues présents sur place, vu la configuration de la tombe à encoche céphalique, il s'agirait d'une dépouille du 13e siècle", a expliqué Joëlle Kapompole. "Des recherches et des sources historiques vont plus loin et attesteraient d'une présence humaine sur ce site dès le 7e siècle. Ce qui veut dire que d'autres découvertes plus importantes pourraient être réalisées avant la fin du chantier."