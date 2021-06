Une fois que le soleil pointe le bout de ses rayons, le plaisir est tentant de profiter du grand air pour bouquiner. Ca tombe bien, à Mons, l'opération "Lire dans les parcs" est reconduite durant les mois de juillet et d'août. Le mardi au Waux-Hall, le mercredi au Jardin suspendu et le jeudi au parc communal de Jemappes, de 14 à 18 heures, les bibliothèques de la Ville de Mons se mettront au vert pour proposer de multiples activités offrant découverte, plaisir du jeu et lecture.

"Il était important pour nous d’offrir, à nouveau, l’occasion aux habitants du Grand Mons de passer des moments agréables, seuls ou accompagnés, en famille ou entre amis, dans un environnement exceptionnel" indique Nicolas Martin, bourgmestre de Mons. "C’est aussi une manière sympa de faire découvrir autrement nos bibliothèques communales et de toucher un public qui n’a pas l’habitude de les fréquenter. S’adonner à la lecture est une vraie source de plaisir et d’enrichissement intellectuel, il est important de continuer à l’encourager et de proposer des activités connexes qui sortent des sentiers battus et qui la valorisent."

Pour l'échevine de la Culture, ces rendez-vous littéraires sont aussi l'occasion de s'offrir une bonne bouffée d'oxygène après de longs mois de confinement. "Après une période telle que nous l’avons connue, il nous parait essentiel de pouvoir offrir à nos concitoyens l’occasion de partager des moments de convivialité et des émotions communes", souligne Catherine Houdart. "S’y adonner autour d’un bon livre, au cœur des plus beaux parcs de notre Ville, constitue une excellente idée ! En famille, entre amis, venez donc à la rencontre de notre bibliobus et de ses innombrables richesses."

Notons enfin qu'en marge de l'opération "Lire dans les parcs", la bibliothèque de Jemappes lance aussi tous les samedis matin son projet "Tous au jardin" avec des tas d'activités à découvrir en famille.