Vous le connaissez probablement en tant que présentateur du JT sur TéléMB ou commentateur de football. Mais lorsqu'il ne travaille pas, Jérémie Ulens a une seconde vie parfois bien moins sérieuse. Vous avez peut-être déjà pu l'apercevoir au micro de son projet Petit Jojo, premier et seul groupe de reprise du Grand Jojo. Et voilà que le Montois se lance désormais dans l'animation de blind tests... confinés, depuis sa maison.

Un samedi sur deux, Jérémie transforme son salon en piste de danse, se déguise tantôt en Freddy Mercury, tantôt avec une perruque de coupe mulet, et se branche en direct sur Twitch, une plateforme de streaming vidéo. Pendant que sa femme gère la liste de chansons, Jérémie se transcende pour animer le jeu à distance durant plus de 2 heures. "Samedi dernier, il y avait 120 connexions en direct avec une moyenne de 70 connexions simultanément", sourit Djé Ulens. "En sachant que les gens jouent généralement à plusieurs chez eux."





Concrètement, Jérémie et sa compagne diffuse sept listes de dix chansons. Soit septante titres pour lesquels il faut s'amuser à reconnaître le titre et l'interprète. "Chaque participant est invité à prendre une feuille pour noter ses points. Je ne peux évidemment pas empêcher la tricherie mais on fait confiance. Il y a un vainqueur mais c'est vraiment anecdotique car l'objectif c'est de passer un bon moment. Avec la plateforme Twitch, les gens peuvent commenter, interagir entre eux. Donc c'est assez sympa."

C'est pendant le premier confinement que le journaliste a lancé cette idée. "J'étais déprimé parce qu'on ne pouvait plus sortir, parce qu'il n'y avait plus de foot à commenter... J'étais un peu désorienté. Puis nous avons eu l'idée de mettre ça au point. C'était d'abord avec quelques amis. Puis ça a pris de l'ampleur. Les amis ont invité leurs amis, la famille a aussi invité ses amis. Et on s'est retrouvé avec plein de monde."

Le groupe Facebook qui regroupe la petite communauté (ouverte à tous) possède désormais près de 350 membres. "C'est assez marrant parce qu'on se retrouve avec plein de gens que je ne connais pas. J'ai par exemple un ami policier de Ciply qui a invité tout son quartier à jouer. Ils se challengent entre eux pour se battre entre voisins. C'est chouette parce que ça remplit parfaitement notre objectif qui était de se changer les idées en cette période un peu anxiogène. On peut se regrouper tout ensemble, chacun chez soi."

Le prochain "blind test confiné" est programmé le 5 décembre. Pour participer, il suffit de rejoindre le groupe Facebook ou de visionner la vidéo en direct le soir du 5 décembre sur la chaîne Twitch de Jérémie.