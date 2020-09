Qui dit rentrée scolaire dit préparation du cartable et de la boite à tartines. Remplir cette dernière peut rapidement devenir un véritable casse-tête pour les parents alors qu’elle peut contenir jusqu’à trois repas, répartis sur sa journée. Pour aider les parents à s’y retrouver ou à profiter d’une inspiration nouvelle, le CPAS de la ville de Mons via le service Égalité des chances et Citoyenneté offre quelques conseils pour aborder plus sereinement le retour en classe.

Le programme national Viasano auquel la ville a adhéré vise à modifier progressivement et en profondeur les comportements relatifs à l’alimentation et à l’activité physique, le tout en s’association à l’ensemble des acteurs locaux. C’est en ce sens que l’asbl dispense quelques conseils et rappelle que la boite à tartines compte plusieurs repas.

À savoir la collation du matin (non-indispensable si l’enfant a pris un solide petit-déjeuner), composée d’un produit laitier, d’un fruit, d’un produit céréalier, le repas tartine idéalement composé de pain brun, d’une garniture (fromage, charcuterie, houmous, caviar d’aubergine, mousse de carottes + matières grasses à varier…), de légumes, d’un fruit ou d’un produit laitier et d’eau à volonté, et, enfin, le goûter, composé de deux ou trois éléments du petit-déjeuner et d’une boisson.

"Il est important de bien penser les trois repas de l’enfant pour l’équilibre et le plaisir de la journée", poursuit l’asbl. Cette dernière met également à la disposition des parents des fiches recettes pour réaliser une mousse ou un tartare de courgette, une garniture de lentilles, une douceur de carottes, du houmous ou encore un caviar d’aubergine. Un tableau des quantités adaptées à l’âge des enfants est également disponible.

Les conseils, recettes et le tableau de quantités sont à retrouver ici : https://www.cpas.mons.be/actualites/rentree-scolaire-les-bons-reflexes-pour-la-boite-a-tartines