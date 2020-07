Les aménagements pour le respect des mesures sanitaires portent leurs fruits.

Début juillet, le bourgmestre de Mons tirait la sonnette d’alarme. Si le déconfinement s’était bien déroulé dans la Cité du Doudou, la vie nocturne restait problématique. Nicolas Martin avait en effet été interpellé par les cafetiers de la place du Marché aux Herbes confrontés à des difficultés. Passé une certaine heure et quelques verres, trop de clients ne respectaient plus les mesures sanitaires.

Il y a deux semaines, des aménagements ont donc été réalisés sur la place. Des séparations ont été installées entre les terrasses des différents établissements, un balisage a vu le jour et une signalétique rappelle les règles à respecter.

Du côté des cafetiers, on voit la différence. "Nous avions demandé une intervention des autorités, car c’était devenu difficile à gérer. Nous avons déjà connu deux vendredis soir depuis que les aménagements sont en place, et c’est beaucoup plus facile pour nous", confie la patronne du Vintage. "Les mouvements entre les terrasses sont bien limités, ce qui amène les gens à rester assis. Si quelqu’un se lève, ça se remarque tout de suite. C’est plus tranquille comme ça."