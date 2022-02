Dans 11 jours, le Festival International du Film de Mons donnera rendez-vous pour la 37e fois aux amateurs du 7e art pour une semaine dédiée à l'amour du cinéma sous toutes ses formes. Pour la première fois depuis plusieurs années, le festival se déroulera dans des conditions presque normales après des années de perturbations à cause du Covid, de remous internes ou des travaux du Plaza Art.

Cette année, le festival retrouve ses sites habituels que sont Imagix et le Plaza Art fraîchement rénové. Deux complexes dont les normes techniques permettent désormais une jauge à 100% malgré les mesures sanitaires. Mais à quelques jours du lancement du festival, le public a-t-il retrouvé l'habitude de fréquenter les salles obscures?

"La fréquentation s'améliore, quoique nous avons toujours l'obligation de Covid Safe Ticket dont l'usage bloque toujours certains, explique Jan Staelens, directeur d'Imagix Mons. Mais ce n'est pas toujours délibéré: certains ne sont plus tout à fait en ordre, n'ont pas fait les bonnes manœuvres pour mettre à jour leur certificat…Le gouvernement devrait faire un peu de publicité là-dessus."

Hormis ces mésaventures individuelles, Jan Staelens perçoit une tendance favorable au retour du public. "Chaque semaine s'améliore. Mais nous ne sommes pas encore au niveau d'avant Covid de 2019." Au Plaza Art, même constat: "dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien" se réjouit le président Jean-Paul Deplus.

Qui avance deux raisons: une accessibilité plus favorable des salles de cinéma, débarrassées des contraintes les plus ennuyeuses, et des films de grande qualité qui se succèdent depuis des semaines: "il y a beaucoup de bons films d'auteur à l'affiche en ce moment, au point que c'est difficile de tous les absorber. Mais ces films ont l'avantage d'être assez accessibles au grand public."

De quoi permettre de réamorcer la pompe pour les vacances et avant le FIFM. Et de franchir un nouveau palier en termes de fréquentation? Actuellement, tant Imagix que le Plaza naviguent à 70% de leur audience référence, 2019 pour Imagix et 2017 pour le Plaza qui sort de quatre ans de travaux.

Jan Staelens se veut prudent: "Cela reste une inconnue, cela dépend beaucoup de la confiance des gens. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent sortir avec leurs enfants, se rendre disponibles pour des loisirs…Ils sont à la recherche d'échappatoires." Même constat pour Jean-Paul Deplus, qui a assisté à des cartons encourageants. "Le film de Jan Bucquoy avec Alice on the Roof (La Dernière Tentation des Belges) a fait un 100% d'audience lors de l'avant-première. C'est un film qui n'aurait peut-être pas eu ce succès avant le Covid. Le public a l'air demandeur d'autres choses en termes de spectacle."

Tout bénéfice pour le Festival du Film de Mons, véritable invitation à l'évasion et à la découverte de facettes méconnues du cinéma. "Les préventes se passent bien. Je n'ai aucune crainte. Les gens répondent présent, ils ont assez vu leurs portes d'intérieur", conclut Jan Staelens.