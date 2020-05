L'établissement Pane e olio à Mons n'est décidément pas un restaurant comme les autres. C'est dans un garage qu'Angelo Galasso a aménagé son microrestaurant. Pas plus de 14 couverts à table. L'occasion pour le chef italien d'apporter tout le soin voulu à ses plats et de privilégier la convivialité en cuisinant devant ses clients.

Durant le confinement, comme beaucoup d'autres, Angelo Galasso s'est mis à proposer des plats à emporter. Mais aussi et surtout des boîtes "Do it Yourself". Le chef pousse d'ailleurs ses clients à privilégier cette formule par amour de la cuisine.

"Je suis un intégriste de la cuisson des pâtes al dente", sourit Angelo Galasso.