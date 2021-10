Myrima est restée aux côtés de son père pendant sept ans. Aujourd'hui, c'est elle est qui soutenue par son compagnon, Marcello.

La semaine de l'aidant proche débute ce lundi avec pour objectif de mettre en lumière ces héros du quotidien. Une mère sévèrement malade, un conjoint handicapé, un ami en fin de vie.. Les aidants proches sont là pour soutenir des personnes de leur entourage qui sont en situation de grande dépendance. On en compterait plus de 600.000 en Belgique et leur statut a officiellement été reconnu en septembre 2020.

Bien avant les reconnaissances officielles, Myriam a endossé le rôle d'aidante proche pour son papa, incurablement malade du diabète. Durant sept ans, elle est restée à ses côtés et a mené un combat acharné pour qu'il puisse rester vivre dans sa maison. Ni Myriam ni son père ne voulaient qu'il soit "placé" dans une maison de retraite. "Une petite vie, dans une petite chambre, avec sa petite télé, son petit frigo, quelques photos de famille. Un monde rétréci. Au moins, il est resté chez lui, avec son chat. Avec sa fille qui passait tous les jours", explique Myriam qui, sans vouloir donner de leçon à personne, pense sincèrement qu'il n'y a que l'amour et le don de soi qui peuvent "adoucir toute cette solitude, cette dépendance, cette souffrance."