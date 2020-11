Ouverture avant les fêtes, ou faillite après. C’est ce qui guette de nombreux commerçants. L’UCM a dévoilé une étude il y a quelques jours. 83 % des commerçants indépendants interrogés affirment craindre la faillite s’ils ne peuvent pas rouvrir avant les fêtes de fin d’année.

À Mons, ces craintes sont palpables. "C’est difficile de confirmer les chiffres de l’UCM. Mais en tout cas, on sent que la situation est de plus en plus tendue. S’il n’y a pas de réouverture pour les fêtes, certains disent clairement qu’ils risquent la fermeture par la suite", indique Hilele Henini, directeur de Mons Gestion Centre-Ville. "C’est pourquoi nous faisons tout ce que nous pouvons pour les aider. Nous avons notamment mis en place un système gratuit de livraison. Et nous avons aussi lancé un concours "J’achète local" avec de gros cadeaux à gagner."

Car tous les commerçants sont dans leur magasin et continuent de travailler, ajoute le directeur de Mons Gestion Centre-Ville. "Ils continuent et ça leur permet de maintenir la tête hors de l’eau. Mais ils ne pourront pas continuer longtemps comme ça", poursuit Hilele Henini. "Tous attendent donc des mesures d’assouplissement du prochain comité de concertation. Même sous certaines conditions, ils sont prêts à rouvrir. Ce sera toujours mieux que le confinement actuel. Ils espèrent d’autant plus rouvrir que la Belgique est le seul pays où les magasins sont fermés."