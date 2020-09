Ils sont écologiques, économiques et encouragent les relations sociales.

Et de trois ! L’initiative lancée il y a environ un an semble séduire puisque la Cité du Doudou vient de s’offrir un troisième compost collectif, implanté cette fois dans le quartier Saint-Nicolas à l’initiative des Amis de Gustave, un groupe d’habitants regroupés autour d’un projet social et citoyen. Le travail d’équipe, étalé sur plusieurs mois, a été couronné par une inauguration officielle.

"Le premier compost collectif avait vu le jour au niveau du jardin Fernand Dumont, le second dans le quartier de Messines", rappelle Charlotte De Jaer (Ecolo), échevine en charge de la propreté et de la participation citoyenne. "C’est très positif car on constate un vrai enthousiasme autour de ces projets. D’autres initiatives avaient vu le jour à l’époque, gérés par des citoyens eux-mêmes, mais ça avait souvent tourné à rien, avec des déchets qui n’avaient rien à y faire."