Voilà près d'un mois que le rideau est définitivement tombé sur le Passage du Centre. La galerie commerçante située dans le centre-ville de Mons a été fermée pour des raisons de sécurité. Les commerces et les résidents y étaient devenus rares. Il en restait tout de même. La plupart des commerçants ont pu trouver un nouvel emplacement, avec l'aide de la Ville ou par leurs propres moyens. Idem pour les locataires.

Mais la situation est loin d'être évidente. Certains se retrouvent ainsi à payer un nouveau loyer, alors qu'ils n'avaient pas fini de rembourser leur emprunt pour la cellule qu'ils avaient achetée dans le Passage du Centre. D'autres doivent continuer à rembourser leur prêt, alors qu'ils n'ont plus de rentrées locatives. Et le tout survient dans un contexte de crise sanitaire et un confinement qui entame les revenus.

Pas évidente, la situation ne sera pas tenable sur le long terme. Pourtant, rien ne semble bouger. "Nous devions tenir une assemblée générale, mais avec le confinement, ça n'a pas été possible", témoigne Cécile Ciccarelli, l'une des 21 copropriétaires de la galerie. "Pour le moment, il n'y a aucun projet sur la table."