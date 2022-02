C’est une vitrine inespérée pour le studio de danse Let’s Dance et une magnifique opportunité pour les participants. Le 24 avril prochain, 130 danseurs prendront part à une pré-parade, une chorégraphie qui sera présentée en amont de la parade officielle de Disneyland Paris. Les répétitions se multiplient depuis plusieurs mois, y compris dans les rues montoises, afin de se préparer au grand jour.

Tout a commencé il y a trois ans. "Nous avions participé à une audition pour danser lors d’un programme de performance amateur à Disneyland Paris", explique Julie Liénard, chorégraphe. "Nous avions été sélectionnés et avions alors pu nous produire sur scène, à deux pas du Space Mountain. Le spectacle avait été particulièrement apprécié, si bien que l’on m’a par la suite proposé de travailler sur une pré-parade."

Un événement qui ne s'improvise pas. En novembre dernier, une audition était donc organisée afin de recruter celles et ceux qui auraient la possibilité d’y participer. "500 danseurs amateurs, semi-pros et professionnels y ont pris part et nous en avons retenu 130, âgés d’au moins 14 ans. Pour tous, c’est une opportunité magique, c’est une façon de construire une carrière et de profiter d’une visibilité assez unique qui pourrait déboucher sur autre chose par la suite."

Si certains codes Disney devront bien entendu être respectés, Julie Liénard reste relativement libre de créer. "On y met notre propre touche. L’objectif, c’est d’amener un peu d’urbain et de girly dans ce monde magique de Disney. Tout le monde est très investi et à chaque répétition, on partage un moment incroyable. À l’approche du grand jour, il y a bien plus d’excitation et d’impatience que de stress !"

Le studio Let’s Dance existe depuis déjà 22 ans et accueille des danseurs de tous niveaux à partir de trois ans. "Nous proposons un large panel de cours mais nous sommes surtout tournés vers l’urbain. À côté de la danse pratiquée comme loisir, on tente de professionnaliser au maximum la discipline. Nos élèves profitent d’une formation vraiment professionnelle, ils ont l’occasion de participer à divers projets sous contrat, pour des artistes par exemple ou à des workshop à l’étranger."

Un travail qui paie et qui permettra de mettre quelques étoiles dans les yeux de celles et ceux qui croiseront la troupe montoise au sein du parc le 24 avril prochain.