Le concept fait fureur depuis quelques années dans de nombreuses villes à travers le monde et propose de faire gentiment la fête après le boulot. Dans la Cité du Doudou, les DJ's Afterwork ont été lancés en 2019 dans le cadre de Destination Mons. Privés d'un second tour l'an dernier à cause de la pandémie, les voilà qui reviennent.

Tous les jeudis des mois de juillet et août, les Montois pourront se décontracter dans une ambiance chill et conviviale dès 17 heures. Du 15 juillet au 5 août, le rendez-vous est donné au parc du Beffroi. Les anciens abattoirs prendront ensuite le relais du 12 août au 2 septembre.

"C'est un concept que nous avions lancé à Mons en 2019 et qui avait très bien fonctionné. Lors de la première édition, plus de 10.000 personnes avaient au total participé à ces afterworks", rappelle le bourgmestre Nicolas Martin. "Nous avions mis un point d'honneur à les organiser dans des quartiers du centre-ville différents à chaque fois. C'était l'occasion pour les Montois de se réapproprier la ville et parfois, de redécouvrir certains endroits méconnus. Pour cette édition, en raison des contraintes sanitaires, nous avons préféré organiser les afterworks sur deux sites uniquement. Mais nous sommes très heureux de pouvoir relancer le projet."

Rappelons que toutes les animations de Destination Mons, le programme estival de la Cité du Doudou, sont prévues en fonction de l'évolution de la pandémie. Mais Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, indiquait encore hier que l'été devrait normalement se dérouler sans encombre. La prudence restant de mise, évidemment.