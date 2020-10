La première tentative avait été avortée à cause d'un imbroglio politico-juridique. "À la suite d'une modification du règlement d'ordre intérieur de la Ville de Namur, l'ancienne ministre des Pouvoirs locaux avait rendu un avis négatif sur la publication des annexes au conseil communal", explique Charlotte De Jaer, échevine de la participation citoyenne.

Les villes comme Mons qui avaient pris le pli de publier ces documents avaient donc dû faire machine arrière. "Mons et d'autres villes avaient ensuite introduit une nouvelle demande après les élections au nouveau ministre des Pouvoirs locaux, depuis parti au fédéral. Pierre-Yves Dermagne avait remis un avis positif, moyennant toute une série de règles à respecter", poursuit Charlotte De Jaer.

Les documents peuvent donc faire leur grand retour dès ce conseil communal d'octobre. "En tant qu'échevine de la participation citoyenne, j'en suis très heureuse. Je le serai encore plus lorsque nous aurons un logiciel qui nous permettra de mettre facilement en ligne ses documents. Actuellement, un agent de l'administration doit le faire manuellement et ça représente une bonne demi-journée de travail par conseil. Mais nous allons étudier la possibilité d'adopter le même programme que les communes de Liège ou Tubize par exemple. Il permettrait de procéder beaucoup plus rapidement", conclut Charlotte De Jaer.