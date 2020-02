Ils réclament la mise à l'écart du directeur.

Le préavis de grève était toujours en suspens. Le personnel du Sacré-Cœur a finalement décidé de passer à l'action ce jeudi. L'équipe éducative de l'établissement scolaire a en effet communiqué aux parents mercredi que des perturbations étaient attendues ce jeudi à la suite d'un mouvement de grève. L'école reste néanmoins accessible et un encadrement sera assuré, précise l'équipe éducative.

Depuis que les rhétos ont manifesté pour dénoncer un manque de dialogue avec la direction, le Pouvoir organisateur a multiplié les réunions et a commencé à prendre des mesures pour répondre aux problèmes soulevés tant par les enseignants que les élèves et leurs parents.

"C'est vrai que le PO a donné beaucoup de promesses et a commencé à agir. Mais il reste encore de nombreuses zones d'ombre", indique Steve Cheron, permanent du Setca-Sel. "Mercredi, le personnel a tenu une assemblée générale et a décidé de faire grève pour faire passer deux messages. Le premier est adressé aux élèves actuels et futurs, ainsi qu'à leurs parents. Le personnel veut leur faire comprendre qu'ils se battent afin d'exercer leur métier dans de meilleures conditions pour pouvoir assurer un enseignement de qualité, à la hauteur de la réputation du Sacré-Cœur."

Le deuxième message concerne la direction, limpide. "Le personnel ne peut plus travailler avec cette direction et réclame sa mise à l'écart", poursuit Steve Cheron. "Le personnel a dû subir des agissements intolérables et ne veut plus continuer l'année de cette façon."

Du côté du Pouvoir organisateur, on nous indique que le message est bien reçu. "Cela confirme ce qui s'est dit lors de réunions. Nous en avons encore eu une ce mercredi matin. Nous continuons à travailler pour améliorer les choses", commente Jean Saint-Ghislain, président du PO.