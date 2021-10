C’est incontestablement un moment qu’ils seront ravis de pouvoir à nouveau partager. Les joueurs de l’équipe montoise Younited Belgium s’apprêtent en effet à reprendre le chemin des entraînements de football après plus d’un an et demi d’arrêt, crise sanitaire oblige. Les entraînements seront organisés chaque mardi de 9 heures à midi, au sein du hall omnisports d’Havré. Un départ groupé depuis Mons leur sera proposé.

La chaleur du vestiaire, l’adrénaline du terrain, l’ivresse de la victoire ou la tristesse de la défaite,… Autant de moments que les joueurs pourront à nouveau vivre ensemble. "Nous sommes vraiment heureux de pouvoir à nouveau proposer des entraînements, il y avait une véritable demande de la part des joueurs", explique Bert Ballegeer, coordinateur de Younited Belgium. "Nous comptons un total de 30 équipes et toutes n’ont pas encore officiellement repris leurs activités."